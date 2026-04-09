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Balade contée au fil des Vallées de Lizant Lizant

Balade contée au fil des Vallées de Lizant Lizant

Balade contée au fil des Vallées de Lizant Lizant dimanche 27 septembre 2026.

Adresse : Air de loisir

Ville : 86400 Lizant

Département : Vienne

Début : dimanche 27 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Heure de début : 14:15:00

Tarif : Gratuit

Lizant

Balade contée au fil des Vallées de Lizant

Air de loisir Lizant Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:15:00
fin : 2026-09-27 17:30:00

Date(s) :
2026-09-27

Lors d’étapes d’une balade dans le milieu naturel et préservé des vallées de Lizant, riez, frissonnez et rêvez à l’écoute de légendes et contes que cachent sa faune et sa flore.   .

Air de loisir Lizant 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 09 79 17  lvl86@laposte.net

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English : Balade contée au fil des Vallées de Lizant

L’événement Balade contée au fil des Vallées de Lizant Lizant a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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