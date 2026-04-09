Balade contée au fil des Vallées de Lizant Lizant
Balade contée au fil des Vallées de Lizant Lizant dimanche 27 septembre 2026.
Lizant
Balade contée au fil des Vallées de Lizant
Air de loisir Lizant Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:15:00
fin : 2026-09-27 17:30:00
Date(s) :
2026-09-27
Lors d’étapes d’une balade dans le milieu naturel et préservé des vallées de Lizant, riez, frissonnez et rêvez à l’écoute de légendes et contes que cachent sa faune et sa flore. .
Air de loisir Lizant 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 09 79 17 lvl86@laposte.net
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English : Balade contée au fil des Vallées de Lizant
L’événement Balade contée au fil des Vallées de Lizant Lizant a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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