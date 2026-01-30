Balade contée au fil des Vallées de Lizant Lizant

Balade contée au fil des Vallées de Lizant

Aire de Loisirs Lizant Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Lors d’étapes d’une balade dans le milieu naturel et préservé des vallées de Lizant, riez, frissonnez et rêvez à l’écoute de légendes et contes que cachent sa faune et sa flore. Ouvert à tous sur inscription. .

Aire de Loisirs Lizant 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 09 79 17 les-vallees.lizantaises@laposte.net

