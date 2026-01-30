Les oiseaux migrateurs près de chez nous Lizant

Les oiseaux migrateurs près de chez nous

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

2026-10-18

Venez découvrir les oiseaux migrateurs qui séjournent dans notre région du printemps à la fin de l’été (hirondelles, grues cendrées et bien d’autres encore) ainsi que leur migration nécessaire à leur survie, lors d’une conférence. Ouvert à tous sur inscription. .

Salle des fêtes Lizant 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 09 79 17 les-vallees.lizantaises@laposte.net

