Les oiseaux migrateurs près de chez nous Lizant dimanche 18 octobre 2026.
Salle des fêtes Lizant Vienne
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
2026-10-18
Venez découvrir les oiseaux migrateurs qui séjournent dans notre région du printemps à la fin de l’été (hirondelles, grues cendrées et bien d’autres encore) ainsi que leur migration nécessaire à leur survie, lors d’une conférence. Ouvert à tous sur inscription. .
Salle des fêtes Lizant 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 09 79 17 les-vallees.lizantaises@laposte.net
