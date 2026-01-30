La salamandre à Lizant ! Lizant

La salamandre à Lizant !

Salle des fêtes Lizant Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Un être légendaire vit dans les vallées de Lizant la salamandre tachetée. Soirée en deux parties Un conte (par Bénédicte d’Orgeval) et réalité (animé par Simon Thubé de Vienne Nature), film, puis pause tartines, et deuxième partie un bal trad animé par Les décrochés de la lune . Ouvert à tous sur inscription. Il est possible d’assister à tout ou partie de la soirée. De 6€ à 18€ selon la partie choisie. .

Salle des fêtes Lizant 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 09 79 17 les-vallees.lizantaises@laposte.net

