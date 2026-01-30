Décorations de Noël naturelles Lizant

Décorations de Noël naturelles

Préau de l’école Lizant Vienne

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-07

2026-11-07

Venez fabriquer des décorations de Noël avec des techniques simples pour réaliser des étoiles et des couronnes avec des brindilles et des feuilles du jardin. Ouvert à tous à partir de 8 ans sur inscription. Apportez les matériaux avec lesquels vous souhaitez travailler. Des matériaux seront disponibles. .

Préau de l’école Lizant 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 09 79 17 les-vallees.lizantaises@laposte.net

English : Décorations de Noël naturelles

