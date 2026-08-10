Balade contée “Balai, chats et sortilèges” Molsheim
samedi 31 octobre 2026 · Molsheim
Informations pratiques
Molsheim
Balade contée “Balai, chats et sortilèges”
19 place de l’Hôtel de Ville Molsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-31 16:30:00
fin : 2026-10-31 17:30:00
Date(s) :
2026-10-31
Apollonia, une femme du 17e siècle vient d’atterrir dans les rues du Molsheim d’aujourd’hui ! Hasard ou sorcellerie ?
Avec humour et quelques frissons, elle raconte comment, autrefois, on reconnaissait les sorcières, quels étaient leurs pouvoirs et comment s’en protéger.
Chats noirs, balais volants, chaudrons de grêle et sabbats sur la montagne se glisseront dans son récit, nourri de légendes d’Alsace.
Une promenade familiale pour entrer dans l’univers des sorcières, entre vérité historique et imaginaire.
Viens déguiser ! Pour famille, enfant à partir de 6 ans et tarif enfant de 6 à 10 ans
Réservez ici .
19 place de l’Hôtel de Ville Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 commercialisation@ot-molsheim-mutzig.com
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English :
L’événement Balade contée “Balai, chats et sortilèges” Molsheim a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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