Balade contée dans le parc avec Laurence Calabrese, Médiathèque Jacques Prévert, Lempdes
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Prévert · Lempdes
Informations pratiques
Balade contée dans le parc avec Laurence Calabrese Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque Jacques Prévert Puy-de-Dôme
limité à 40 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:15:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:15:00+02:00
Faisons quelques pas de côté, mettons nos pieds sur les chemins du conte, chemin tout tracé ou inconnu, chemin du cœur, chemin initiatique, chemin de vie, partons en voyage à la recherche de la peur, de la fortune, de l’amour ou de la gloire…. Dans les contes l’aventure n’est jamais bien loin !
Médiathèque Jacques Prévert parc de la mairie 63370 Lempdes Lempdes 63370 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 43 762 762 https://bibliotheques-clermontmetropole.eu/iguana/www.main.cls [{« type »: « phone », « value »: « 04 43 762 762 »}]
Biblis en folie 2026
©AnneVALLIER
À voir aussi à Lempdes (Puy-de-Dôme)
- Voyage dans tous les sens, Médiathèque Jacques Prévert, Lempdes 3 octobre 2026
- Découverte des thés du monde avec Thé par Carla, Médiathèque Jacques Prévert, Lempdes 3 octobre 2026
- Voyage, voyage : séance de courts métrages sur le thème des vacances, Médiathèque Jacques Prévert, Lempdes 3 octobre 2026
- Blind Test musical : voyage dans les années 2000, Médiathèque Jacques Prévert, Lempdes 3 octobre 2026
- Soufflons les 25 bougies de votre médiathèque !, Médiathèque Jacques Prévert, Lempdes 3 octobre 2026