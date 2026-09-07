Balade contée dans le parc avec Laurence Calabrese, Médiathèque Jacques Prévert, Lempdes

Informations pratiques

Balade contée dans le parc avec Laurence Calabrese Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque Jacques Prévert Puy-de-Dôme

limité à 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:15:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:15:00+02:00

Faisons quelques pas de côté, mettons nos pieds sur les chemins du conte, chemin tout tracé ou inconnu, chemin du cœur, chemin initiatique, chemin de vie, partons en voyage à la recherche de la peur, de la fortune, de l’amour ou de la gloire…. Dans les contes l’aventure n’est jamais bien loin !

Médiathèque Jacques Prévert parc de la mairie 63370 Lempdes Lempdes 63370 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 43 762 762 https://bibliotheques-clermontmetropole.eu/iguana/www.main.cls [{« type »: « phone », « value »: « 04 43 762 762 »}]

Biblis en folie 2026

©AnneVALLIER