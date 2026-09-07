Soufflons les 25 bougies de votre médiathèque !, Médiathèque Jacques Prévert, Lempdes

Informations pratiques

Soufflons les 25 bougies de votre médiathèque ! Samedi 3 octobre, 18h00 Médiathèque Jacques Prévert Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Vos bibliothécaires se réunissent pour fêter avec vous les 25 ans de votre médiathèque !

Médiathèque Jacques Prévert parc de la mairie 63370 Lempdes Lempdes 63370 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 43 762 762 https://bibliotheques-clermontmetropole.eu/iguana/www.main.cls

Biblis en folie 2026

©Médiathèque Jacques Prévert