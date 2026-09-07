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Soufflons les 25 bougies de votre médiathèque !, Médiathèque Jacques Prévert, Lempdes

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Prévert · Lempdes

Soufflons les 25 bougies de votre médiathèque !, Médiathèque Jacques Prévert, Lempdes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Jacques Prévert
Adresse
parc de la mairie 63370 Lempdes
Ville
63370 Lempdes
Département
Puy-de-Dôme

Soufflons les 25 bougies de votre médiathèque ! Samedi 3 octobre, 18h00 Médiathèque Jacques Prévert Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Vos bibliothécaires se réunissent pour fêter avec vous les 25 ans de votre médiathèque !

Médiathèque Jacques Prévert parc de la mairie 63370 Lempdes Lempdes 63370 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 43 762 762 https://bibliotheques-clermontmetropole.eu/iguana/www.main.cls
Biblis en folie 2026

©Médiathèque Jacques Prévert

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