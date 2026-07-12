Balade contée d’Aurélie Halloween Troyes
mercredi 21 octobre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Balade contée d’Aurélie Halloween
Troyes La Champagne Tourisme Troyes Aube
Tarif : 8 – 8 – 8 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21 2026-10-24 2026-10-28 2026-10-31
Au cours de cette balade rythmée de contes et légendes vous ferez la connaissance d’un sorcier et de son chat rusé. Vous découvrirez ensuite le récit de Perceval et sa quête du Graal qui vous mènera jusqu’au jardin du Rocher dans lequel vous en profiterez pour faire une halte musicale à la mode d’antan… Enfin, seules les oreilles les plus attentives découvriront la clé du bonheur…
Réservation conseillée (nombre de places limité) .
Troyes La Champagne Tourisme Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70
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English :
L’événement Balade contée d’Aurélie Halloween Troyes a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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