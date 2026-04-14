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Balade contée en forêt de Crécy, Forêt de Crécy, Crécy-en-Ponthieu

Balade contée en forêt de Crécy, Forêt de Crécy, Crécy-en-Ponthieu

Balade contée en forêt de Crécy, Forêt de Crécy, Crécy-en-Ponthieu mardi 21 avril 2026.

Lieu : Forêt de Crécy

Adresse : Sommière des vieux chênes,

Ville : 80150 Crécy-en-Ponthieu

Département : Somme

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Tarif : 10€/7€

Balade contée en forêt de Crécy Mardi 21 avril, 14h30 Forêt de Crécy Somme

10€/7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T16:30:00+02:00

Forêt de Crécy Sommière des vieux chênes, Crécy-en-Ponthieu 80150 Crécy-en-Ponthieu Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.baiedesomme-ponthieumarquenterre.fr/visite-parc-du-marqueterre.php?sim_var=FMAPIC080V51IPZZ »}]
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