Balade contée familiale Rdv à proximité du Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie
mercredi 15 juillet 2026 · Rdv à proximité du Musée de Préhistoire · Thorigné-en-Charnie
Informations pratiques
Thorigné-en-Charnie
Balade contée familiale
Rdv à proximité du Musée de Préhistoire 650 La Roche Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Balade contée familiale avec Anita Tollemer, Passeuse d’histoires.
Et si la forêt devenait un livre ouvert ? Au fil des sentiers, Anita vous entraîne dans une promenade où chaque pause révèle un récit. Les arbres murmurent, les animaux parlent et les fées s’invitent parfois.
A partir de 4 ans
RDV à proximité du Musée de la Préhistoire (côté accueil) à partir de 9h50 pour un départ à 10h.
Balade à pied de 2 à 3 kilomètres entrecoupée de pauses contées
Durée moyenne 1h30 à 2h
Tarif unique (adultes et enfants): 10 €
Groupe de 20 personnes maximum.
Circuit non accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes (possibilité porte-bébé)
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés aux conditions météorologiques du jour.
L’organisateur se réserve le droit d’annuler l’évènement en cas de faible participation (moins de 5 inscrits), en cas de force majeure ou de temps très défavorable.
Paiement sur place par chèque ou carte bancaire.
Organisatrice Anita Tollemer, conteuse. .
Rdv à proximité du Musée de Préhistoire 650 La Roche Brault Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 23 33 49 36 lelivreprendlair@gmail.com
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English :
Family storytelling walk with Anita Tollemer, Passeuse d’histoires.
What if the forest became an open book? Anita takes you on a walk where every pause reveals a story. The trees whisper, the animals talk and the fairies sometimes invite themselves in.
L’événement Balade contée familiale Thorigné-en-Charnie a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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