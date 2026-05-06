Thann

Balade contée le secret du Rangen

Place Joffre Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-01 13:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Entre découverte du patrimoine, immersion dans l’univers viticole et parenthèse gourmande, Le Secret du Rangen propose une expérience originale mêlant marche, rencontres et récits.

Et si le vignoble du Rangen vous révélait ses secrets ? Entre chemins escarpés, récits d’autrefois et rencontres insolites, cette balade vous invite à plonger dans l’histoire et les légendes qui façonnent ce lieu emblématique. Une expérience ponctuée de découvertes gourmandes et viticoles pour explorer le territoire autrement. .

Place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 36 14 71 04

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English :

Combining heritage exploration, immersion in the world of wine, and a gourmet getaway, Le Secret du Rangen offers a unique experience that blends walking, encounters, and storytelling.

L’événement Balade contée le secret du Rangen Thann a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay