Balade Contée . Martine Jaegly (Festival du Conte en Vallouise), Ailefroide, Vallouise-Pelvoux

Informations pratiques

Balade Contée . Martine Jaegly (Festival du Conte en Vallouise) Mardi 21 juillet, 10h00 Ailefroide Hautes-Alpes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T11:30:00+02:00

Balade Contée

Le sentier traverse les hautes herbes, sous les mélèzes on longe un éboulis de gros blocs arrondis.

Là se cachent les histoires des plantes qui soignent, du lac secret et du fils de l’ours

Ailefroide 05340 Vallouise-Pelvoux 05340 Pelvoux Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.paysdesecrins.com/fiche/14-eme-festival-de-contes/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 89 65 67 68 »}]

Un sentier, une conteuse… des légendes!