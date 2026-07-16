Sur les grands Chemins . Martine Jaegly . (Festival du Conte en Vallouise), Vallouise-Pelvoux, Vallouise-Pelvoux

Informations pratiques

Sur les grands Chemins . Martine Jaegly . (Festival du Conte en Vallouise) Mercredi 22 juillet, 17h00 Vallouise-Pelvoux Hautes-Alpes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T17:00:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-22T17:00:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00

Voyageur, il n’y a pas de chemin, tu fais ton chemin en marchant.

Suivons les colporteurs sur les grands chemins du monde.

Vallouise-Pelvoux 05290 Vallouise-Pelvoux 05290 Vallouise Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.paysdesecrins.com/fiche/14-eme-festival-de-contes/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0689656768 »}]

Voyageur, il n’y a pas de chemin, tu fais ton chemin en marchant. Suivons les colporteurs sur les grands chemins du monde.