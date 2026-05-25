Balade contée médiévale au crépuscule Médiathèque municipale Batz-sur-Mer

Batz-sur-Mer

Balade contée médiévale au crépuscule

Médiathèque municipale 11 rue de la Plage Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 15:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Les histoires merveilleuses des deux conteurs, Régis et Philippe, vous emmènent aux temps jadis des mythes et légendes du moyen-âge. En balade, ils conduisent le public dans des parcs, dans des endroits magiques où, avec leurs mots, ils vous entraînent dans des univers anciens et fantastiques.

Licornes, loups-garous et lutins permettent à tous de repartir avec de belles images dans la tête.



>> Tout public à partir de 7 ans.

Inscription obligatoire à la médiathèque. .

Médiathèque municipale 11 rue de la Plage Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 89 51 mediatheque@mairie-batzsurmer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade contée médiévale au crépuscule Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44