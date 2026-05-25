Balade contée médiévale Conteur de Logres Médiathèque municipale Batz-sur-Mer

Batz-sur-Mer

Balade contée médiévale Conteur de Logres

Médiathèque municipale 11 rue de la Plage Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21 21:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Histoires d’un autre temps

À l’heure où les ombres s’allongent, laissez-vous guider par la conteuse Françoise Damour dans une déambulation contée dans la cité de Batz-sur-Mer. Au rythme de vos pas, vous remonterez les siècles pour plonger en plein cœur du Moyen Âge. Laissez-vous transporter par ces récits pour un voyage riche en émotions. Pour participer à cette veillée contée, apportez une lampe de poche individuelle, vos pieds et…vos oreilles.



>> Tout public à partir de 7 ans.

Inscription obligatoire à la médiathèque. .

Médiathèque municipale 11 rue de la Plage Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 89 51 mediatheque@mairie-batzsurmer.fr

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L’événement Balade contée médiévale Conteur de Logres Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44