Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade contée Parc de Bottière-Chénaie Nantes

Balade contée Parc de Bottière-Chénaie Nantes

Balade contée Parc de Bottière-Chénaie Nantes jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Parc de Bottière-Chénaie

Adresse : Mail Haroun Tazieff

Ville : 44305 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 10:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 10:30 – 11:30
Gratuit : oui  Jeune Public, En famille – Age minimum : 2 et Age maximum : 6 

Au fil d’une balade, écoutez des histoires qui éveilleront les sens des enfants : toucher les feuilles, sentir les fleurs, écouter les oiseaux…Une aventure sensorielle et poétique à partager en famille.Départ de la médiathèque Floresca Guépin

Parc de Bottière-Chénaie Nantes 44305


Afficher la carte du lieu Parc de Bottière-Chénaie et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)