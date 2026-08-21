Balade contée, Prieuré des Moulineaux – Poigny-la-Forêt, Poigny-la-Forêt
dimanche 20 septembre 2026 · Prieuré des Moulineaux - Poigny-la-Forêt · Poigny-la-Forêt
Informations pratiques
Balade contée Dimanche 20 septembre, 11h00 Prieuré des Moulineaux – Poigny-la-Forêt Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00
Suivez-moi sur la route des contes du Moyen-Âge en vous baladant sur le site des Moulineaux.
Prieuré des Moulineaux – Poigny-la-Forêt D107 – 78125 Poigny-la-Forêt Poigny-la-Forêt 78125 Yvelines Île-de-France 0616655041 http://sauvons-les-moulineaux.e-monsite.com/ https://www.facebook.com/Moulineaux Dans la forêt « Yvelines » aux portes de l’Eure & Loir, fondé en 1160, le Prieuré des Moulineaux est l’un des trois derniers témoins des monastères de l’important Ordre de Grandmont. Dans un environnement naturel protégé et totalement préservé, il fut tour à tour monastère, transformé en château Renaissance protégé par une enceinte protégée de douves et de tours, haut lieu de chasse puis manufacture au XIXè siècle. Curiosité rare dans l’enceinte fut construit un nymphée à la Renaissance dont les vestiges sont parvenus jusqu’à nous. Site au charme envoûtant dans une nature remarquable à 3 km du charmant village de Poigny-la-Forêt. Parking à proximité * accès PMR possible sur le site
Balade contée
© Iris Hafner
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