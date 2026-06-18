Saint-André-de-Chalencon

Balade contée

Eglise Saint-André-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Sur le chemin du facteur jusqu’a Chalencon. Balade contée de 5,5 km animé par Manue Gracia conteuse. Tout public. Réservation dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

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Eglise Saint-André-de-Chalencon 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

Along the mail carrier’s route to Chalencon. A 5.5-km storytelling walk led by storyteller Manue Gracia. Suitable for all ages. Reservations can be made at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

L’événement Balade contée Saint-André-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron