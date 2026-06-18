Découverte-initiation à la pêche au coup Saint-André-de-Chalencon mardi 28 juillet 2026.

Saint-André-de-Chalencon

Découverte-initiation à la pêche au coup

Chazelles Saint-André-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

10€ par participant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 09:00:00

fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Pêche au coup à l’étang avec Philippe Cotte, moniteur diplômé et en collaboration avec la fédération de pêche . Réservation à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron. Tout public à partir de 6 ans.

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Chazelles Saint-André-de-Chalencon 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

Pond fishing with Philippe Cotte, qualified instructor and in collaboration with the fishing federation. Book at Marches du Velay Rochebaron Tourist Office. All ages 6 and up.

L’événement Découverte-initiation à la pêche au coup Saint-André-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron