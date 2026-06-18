Randonnée des plateaux volcanique de Saint André de Chalencon Saint-André-de-Chalencon jeudi 30 juillet 2026.

Saint-André-de-Chalencon

Randonnée des plateaux volcanique de Saint André de Chalencon

place de l’Eglise Saint-André-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 08:45:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Randonnée accompagnée de 16,5 km à la découverte des plateaux de Saint André de Chalencon et vers la coulée de lave de Bourianne. Prévoir pique-nique tiré du sac. Sur réservation.

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place de l’Eglise Saint-André-de-Chalencon 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

A 16.5 km guided hike to explore the plateaus of Saint-André-de-Chalencon and the Bourianne lava flow. Bring a packed lunch. Reservations required.

L’événement Randonnée des plateaux volcanique de Saint André de Chalencon Saint-André-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron