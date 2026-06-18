Randonnée sur le chemin du Moulinet Saint-André-de-Chalencon jeudi 16 juillet 2026.

Saint-André-de-Chalencon

Randonnée sur le chemin du Moulinet

place de l’Eglise Saint-André-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 08:45:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Randonnée de 13,5 km, vers Boisset, Tiranges et le village de Chalencon. Accompagnée par Christian Dupraz. Pique-nique tiré du sac. Gratuit. Bons marcheurs. Réservation obligatoire dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

.

place de l’Eglise Saint-André-de-Chalencon 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A 13.5 km hike toward Boisset, Tiranges, and the village of Chalencon. Led by Christian Dupraz. Pack a picnic lunch. Free. For experienced hikers. Reservations required at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

L’événement Randonnée sur le chemin du Moulinet Saint-André-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron