Randonnée sur le chemin du Moulinet Saint-André-de-Chalencon
Randonnée sur le chemin du Moulinet Saint-André-de-Chalencon jeudi 16 juillet 2026.
Saint-André-de-Chalencon
Randonnée sur le chemin du Moulinet
place de l’Eglise Saint-André-de-Chalencon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 08:45:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Randonnée de 13,5 km, vers Boisset, Tiranges et le village de Chalencon. Accompagnée par Christian Dupraz. Pique-nique tiré du sac. Gratuit. Bons marcheurs. Réservation obligatoire dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.
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place de l’Eglise Saint-André-de-Chalencon 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
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English :
A 13.5 km hike toward Boisset, Tiranges, and the village of Chalencon. Led by Christian Dupraz. Pack a picnic lunch. Free. For experienced hikers. Reservations required at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.
L’événement Randonnée sur le chemin du Moulinet Saint-André-de-Chalencon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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