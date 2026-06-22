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Balade contée Saint-Jacut-les-Pins

Balade contée Saint-Jacut-les-Pins mercredi 15 juillet 2026.

Adresse
La Butte des Cinq Moulins
Ville
56220 Saint-Jacut-les-Pins
Département
Morbihan
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Saint-Jacut-les-Pins

Balade contée

La Butte des Cinq Moulins Saint-Jacut-les-Pins Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-15

Entre jeu, imaginaire et botanique, découvrez l’histoire
de L’enfant qui parlait aux arbres et laissez-vous guider
par les secrets que les arbres murmurent. Une sortie
vivante et participative pour apprendre à mieux les
protéger.   .

La Butte des Cinq Moulins Saint-Jacut-les-Pins 56220 Morbihan Bretagne +33 6 72 40 91 78 

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English :

L’événement Balade contée Saint-Jacut-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-22 par OT PAYS DE REDON

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