Balade contée Saint-Jacut-les-Pins
Balade contée Saint-Jacut-les-Pins mercredi 15 juillet 2026.
Saint-Jacut-les-Pins
Balade contée
La Butte des Cinq Moulins Saint-Jacut-les-Pins Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-15
Entre jeu, imaginaire et botanique, découvrez l’histoire
de L’enfant qui parlait aux arbres et laissez-vous guider
par les secrets que les arbres murmurent. Une sortie
vivante et participative pour apprendre à mieux les
protéger. .
La Butte des Cinq Moulins Saint-Jacut-les-Pins 56220 Morbihan Bretagne +33 6 72 40 91 78
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English :
L’événement Balade contée Saint-Jacut-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-22 par OT PAYS DE REDON
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