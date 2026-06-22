Saint-Jacut-les-Pins

Balade contée

La Butte des Cinq Moulins Saint-Jacut-les-Pins Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-15

Entre jeu, imaginaire et botanique, découvrez l’histoire

de L’enfant qui parlait aux arbres et laissez-vous guider

par les secrets que les arbres murmurent. Une sortie

vivante et participative pour apprendre à mieux les

protéger. .

La Butte des Cinq Moulins Saint-Jacut-les-Pins 56220 Morbihan Bretagne +33 6 72 40 91 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade contée Saint-Jacut-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-22 par OT PAYS DE REDON