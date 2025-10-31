Balade crépusculaire

D48 Semblançay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:30:00

fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Participez à une balade nocturne au cœur de la nature, à la découverte des sons, odeurs et lumières de la nuit. Une expérience sensorielle unique pour observer la faune crépusculaire et découvrir le lieu sous un autre regard.

D48 Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 26 09 02 resa@couleurs-sauvages.com

English :

Take part in a nocturnal walk in the heart of nature, discovering the sounds, smells and lights of the night. A unique sensory experience to observe the twilight fauna and discover the area from a different perspective.

German :

Nehmen Sie an einem nächtlichen Spaziergang im Herzen der Natur teil und entdecken Sie die Geräusche, Gerüche und Lichter der Nacht. Eine einzigartige Sinneserfahrung, um die Tierwelt in der Dämmerung zu beobachten und den Ort aus einer anderen Perspektive zu entdecken.

Italiano :

Partecipate a una passeggiata notturna nel cuore della natura, alla scoperta dei suoni, degli odori e delle luci della notte. Un’esperienza sensoriale unica per osservare la fauna al crepuscolo e scoprire il territorio da una prospettiva diversa.

Espanol :

Participe en un paseo nocturno en plena naturaleza, descubriendo los sonidos, olores y luces de la noche. Una experiencia sensorial única para observar la fauna al atardecer y descubrir la zona desde una perspectiva diferente.

L’événement Balade crépusculaire Semblançay a été mis à jour le 2025-11-24 par ADT 37