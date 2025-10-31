Il était une fois en forêt…

Semblançay, Indre-et-Loire

22 juillet 2026, 19:30

20:30

2026-07-22

Une balade contée en pleine forêt, où la magie des contes se mêle aux bruissements de la nuit. Venez vous immerger dans l’univers des légendes et des récits merveilleux, sous les étoiles et la canopée.

D48 Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 26 09 02 resa@couleurs-sauvages.com

English :

A storytelling walk in the forest, where the magic of fairy tales mingles with the sounds of the night. Come and immerse yourself in the world of legends and tales of wonder, under the stars and the canopy.

German :

Ein Märchenspaziergang mitten im Wald, wo sich die Magie der Märchen mit dem Rauschen der Nacht vermischt. Tauchen Sie unter den Sternen und dem Blätterdach in die Welt der Legenden und wunderbaren Erzählungen ein.

Italiano :

Una passeggiata narrativa nel cuore della foresta, dove la magia delle fiabe si mescola ai suoni della notte. Venite a immergervi nel mondo delle leggende e dei racconti meravigliosi, sotto le stelle e la volta celeste.

Espanol :

Un paseo narrativo en el corazón del bosque, donde la magia de los cuentos de hadas se mezcla con los sonidos de la noche. Ven y sumérgete en el mundo de las leyendas y los cuentos maravillosos, bajo las estrellas y el dosel.

