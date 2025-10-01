Rando brame du Cerf Semblançay

Rando brame du Cerf

Venez découvrir le brame du cerf lors d’une randonnée crépusculaire et nocturne en milieu forestier. Partons à la découverte des cervidés et plus particulièrement du rut des cerfs, nous marcherons à l’écoute des sons de la forêt.

Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 26 09 02 resa@couleurs-sauvages.com

English :

Come and discover the deer’s rut during a night-time hike in the forest. Let’s discover cervids and more particularly the deer rut, as we walk and listen to the sounds of the forest.

German :

Erleben Sie das Röhren der Hirsche bei einer Dämmerungs- und Nachtwanderung durch den Wald. Gehen wir auf Entdeckungsreise zu den Hirschen und insbesondere zur Hirschbrunft. Wir wandern, um den Geräuschen des Waldes zu lauschen.

Italiano :

Venite a scoprire l’accoppiamento del cervo durante una passeggiata crepuscolare nella foresta. Partiamo alla scoperta dei cervidi e in particolare dell’accoppiamento del cervo, mentre camminiamo ascoltando i suoni della foresta.

Espanol :

Venga a descubrir la berrea del ciervo durante un paseo crepuscular por el bosque. Salgamos a descubrir los cérvidos y, más concretamente, la berrea del ciervo, mientras caminamos escuchando los sonidos del bosque.

