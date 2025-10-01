Rando brame du Cerf Semblançay
Rando brame du Cerf Semblançay mardi 15 septembre 2026.
Rando brame du Cerf
Semblançay Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2026-09-15 19:00:00 - 21:30:00
Début : 2026-09-15 19:00:00
fin : 2026-09-15 21:30:00
Date(s) :
2026-09-15
Venez découvrir le brame du cerf lors d’une randonnée crépusculaire et nocturne en milieu forestier. Partons à la découverte des cervidés et plus particulièrement du rut des cerfs, nous marcherons à l’écoute des sons de la forêt.
Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 26 09 02 resa@couleurs-sauvages.com
English :
Come and discover the deer’s rut during a night-time hike in the forest. Let’s discover cervids and more particularly the deer rut, as we walk and listen to the sounds of the forest.
German :
Erleben Sie das Röhren der Hirsche bei einer Dämmerungs- und Nachtwanderung durch den Wald. Gehen wir auf Entdeckungsreise zu den Hirschen und insbesondere zur Hirschbrunft. Wir wandern, um den Geräuschen des Waldes zu lauschen.
Italiano :
Venite a scoprire l’accoppiamento del cervo durante una passeggiata crepuscolare nella foresta. Partiamo alla scoperta dei cervidi e in particolare dell’accoppiamento del cervo, mentre camminiamo ascoltando i suoni della foresta.
Espanol :
Venga a descubrir la berrea del ciervo durante un paseo crepuscular por el bosque. Salgamos a descubrir los cérvidos y, más concretamente, la berrea del ciervo, mientras caminamos escuchando los sonidos del bosque.
L’événement Rando brame du Cerf Semblançay a été mis à jour le 2025-10-31 par ADT 37