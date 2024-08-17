La Scénoféerie de Semblançay, Le grand spectacle de Touraine ! Semblançay
1 avenue de la Source Semblançay Indre-et-Loire
Depuis 35 ans déjà, tous les vendredis et samedis soir de juillet/aout, la Scénoféerie est un spectacle qui conte l’histoire de la Touraine à travers les époques.
Quand ? du 6 juillet au 17 aout 2024
Où 1 avenue de la Source 37360 Semblançay
Parking oui
Billetterie sur place ou https://billetterie.scenofeerie.fr/
Contacts 02 47 56 66 77 et contact@scenofeerie.fr
Description de l’événement
De la période Gallo-Romaine à la Révolution française, dans le parc du logis de Jacques de Beaune, surintendant des finances de François 1er, nos conteurs d’un soir, Honoré Pottier et son petit-fils Benjamin font revivre l’Histoire et la Légende de La Source. .
English :
For 35 years now, every Friday and Saturday evening in July and August, the Scénoféerie show has been recounting the history of Touraine through the ages.
German :
Bereits seit 35 Jahren findet im Juli/August jeden Freitag- und Samstagabend die Scénoféerie statt, ein Spektakel, das die Geschichte der Touraine im Laufe der Epochen zählt.
Italiano :
Da 35 anni, ogni venerdì e sabato sera di luglio e agosto, lo spettacolo Scénoféerie racconta la storia della Touraine attraverso i secoli.
Espanol :
Desde hace 35 años, todos los viernes y sábados de julio y agosto, la Scénoféerie cuenta la historia de Touraine a través de los tiempos.
