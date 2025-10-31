Les amours du Cerf

Semblançay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:30:00

fin : 2026-09-17 22:00:00

Date(s) :

2026-09-17

L’automne pointe le bout de son nez. Les amours du Cerf résonnent dans les bois. En début de soirée dans la Maison forestière, la vie du Cerf vous sera détaillée avec un film sur le cerf. Puis départ sur le terrain pour écouter le brame sans le déranger !

Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 26 09 02 resa@couleurs-sauvages.com

English :

Autumn is just around the corner. The loves of the stag resound in the woods. In the early evening, in the Maison forestière, we’ll show you a film on the life of the stag. Then it’s off to the field to listen to the bellowing without disturbing it!

German :

Der Herbst steht vor der Tür. Die Liebe des Hirsches hallt in den Wäldern wider. Am frühen Abend wird Ihnen im Forsthaus ein Film über den Hirsch gezeigt, der Ihnen das Leben des Hirsches näher bringt. Danach geht es ins Gelände, um dem Röhren zu lauschen, ohne den Hirsch zu stören!

Italiano :

L’autunno è alle porte. Gli amori del cervo risuonano nel bosco. In prima serata, nella Maison forestière, vi verrà proiettato un filmato sulla vita del cervo. Poi si esce nel campo per ascoltare il muggito senza disturbarlo!

Espanol :

El otoño está a la vuelta de la esquina. Los amores del ciervo resuenan en el bosque. A primera hora de la tarde, en la Maison forestière, le proyectarán una película sobre la vida del ciervo. A continuación, salga al campo para escuchar la berrea sin molestarla

