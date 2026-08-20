Balade-croquis patrimoniale à Saint-Pierre, Artothèque de La Réunion, Saint-Pierre
dimanche 20 septembre 2026 · Artothèque de La Réunion · Saint-Pierre
Informations pratiques
Balade-croquis patrimoniale à Saint-Pierre Dimanche 20 septembre, 11h00, 15h00 Artothèque de La Réunion La Réunion
limité a 10 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Une balade en centre-ville de Saint-Pierre et s’iniitier au croquis !
Une des façons de regarder l’architecture, c’est de commencer par dessiner. S’arrêter devant un bâtiment et dessiner des fenêtres sur une façade… la balade-croquis vous permet de voir et comprendre les richesses de notre architecture.
Artothèque de La Réunion 60 rue Victor le Vigoureux 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion +262 262 81 77 60 https://artotheque-reunion.fr/ https://www.facebook.com/ArtothequedeLaReunion/ [{« type »: « phone », « value »: « 0262 81 77 60 »}] Fondée en 1991 par le Conseil Départemental, l’Artothèque joue un rôle majeur dans la diffusion de l’art contemporain. Dans un contexte insulaire, elle met un point d’honneur à valoriser les artistes locaux ainsi que ceux issus des pays de la zone Océan Indien. L’Artothèque a réuni une collection de près de 3 000 œuvres originales datant des XXe et XXIe siècles.
L’Artothèque vous invite à vivre l’art au quotidien !
Avec son service de prêt ouvert à tous, les particuliers, les institutions publiques et privées peuvent accueillir chez eux des créations contemporaines et contribuer à la promotion des artistes de la collection. L’Artothèque propose également une offre culturelle et pédagogique à ses différents publics.
Une balade en centre-ville de Saint-Pierre et s’iniitier au croquis !
©lesud
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