Saint-Benoît-du-Sault

Balade dans la réserve de Chérine

Place des Augustins Saint-Benoît-du-Sault Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-17 09:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

La compagnie Délires Monde vous propose une balade de 4,5km autour de deux étangs.

Le départ en covoiturage est prévu depuis le parking devant l’office de tourisme de St Benoit-du-Sault à 9h. La balade de 4,5km qui est proposée débutera de la Maison de la Nature avec observation des oiseaux depuis plusieurs observatoires, puis visite de l’exposition sur la guifette moustac. Prévoir son pique-nique pour déjeuner sous la halle de la Maison du Parc.

Les enfants doivent être accompagné d’un adulte. 5€ par personne, réservation obligatoire. 5 .

Place des Augustins Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 88 18 66 48 c.deliresmondes@orange.fr

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English :

Cie Délires Mondes invites you to take part in the 11th edition of the national event Partir en Livre .

L’événement Balade dans la réserve de Chérine Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-06-08 par Destination Brenne