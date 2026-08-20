Balade dans le quartier Caudéran, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Pierre Veilletet · Bordeaux
Informations pratiques
Balade dans le quartier Caudéran Samedi 19 septembre, 09h30, 15h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Dans le cadre de l’exposition « Caudéran, avant ! », les Greeters vous embarquent à travers le quartier Caudéran pour une balade conviviale et sympathique au gré d’anecdotes et de témoignages.
Archives de Bordeaux Métropole
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