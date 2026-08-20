Balade dans le quartier Caudéran, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Informations pratiques

Balade dans le quartier Caudéran Samedi 19 septembre, 09h30, 15h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dans le cadre de l’exposition « Caudéran, avant ! », les Greeters vous embarquent à travers le quartier Caudéran pour une balade conviviale et sympathique au gré d’anecdotes et de témoignages.

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