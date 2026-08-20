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Balade dans le quartier Caudéran, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Pierre Veilletet · Bordeaux

Balade dans le quartier Caudéran, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Pierre Veilletet
Adresse
21 rue Domion, 33200 Bordeaux
Ville
33200 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription

Balade dans le quartier Caudéran Samedi 19 septembre, 09h30, 15h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Dans le cadre de l’exposition « Caudéran, avant ! », les Greeters vous embarquent à travers le quartier Caudéran pour une balade conviviale et sympathique au gré d’anecdotes et de témoignages.

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