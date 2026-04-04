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AGENDA · Angoulême

Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Les trains fantômes Médiathèque l’Alpha Angoulême

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque l'Alpha · Angoulême

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque l'Alpha
Adresse
1 rue Coulomb
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif

Angoulême

Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Les trains fantômes

Médiathèque l’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 15:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, voyagez dans le GrandAngoulême d’avant la voiture !
Parcours de 8 km.
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Médiathèque l’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine  

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English :

As part of European Heritage Days, take a trip back in time to the Grand Angoulême of the pre-car era!
An 8-kilometer route.

L’événement Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Les trains fantômes Angoulême a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du Sud Charente

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