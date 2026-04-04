Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Les trains fantômes Médiathèque l’Alpha Angoulême
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque l'Alpha · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Les trains fantômes
Médiathèque l’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 15:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, voyagez dans le GrandAngoulême d’avant la voiture !
Parcours de 8 km.
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Médiathèque l’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English :
As part of European Heritage Days, take a trip back in time to the Grand Angoulême of the pre-car era!
An 8-kilometer route.
L’événement Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Les trains fantômes Angoulême a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du Sud Charente
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