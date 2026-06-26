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Balade de la Nouvelle Année 1er Janvier Rouen

Balade de la Nouvelle Année 1er Janvier Rouen vendredi 1 janvier 2027.

Adresse
Quai Ferdinand de Lesseps
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Début
vendredi 1 janvier 2027
Fin
vendredi 1 janvier 2027
Heure de début
16:15:00
Tarif

Rouen

Balade de la Nouvelle Année 1er Janvier

Quai Ferdinand de Lesseps Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-01 16:15:00
fin : 2027-01-01

Date(s) :
2027-01-01

Commencez l’année en douceur à bord de l’Escapade, lors d’une promenade sur la Seine à Rouen.
Points clés
1er Janvier
Découvrez Rouen au fil de l’eau
Embarquez pour un moment de plaisir et d’évasion

Accompagné d’un pianiste, profitez d’un moment musical apaisant pour célébrer les premiers instants de 2027 au fil de l’eau.

Un moment apaisant et lumineux pour partager les premiers instants de 2027 au fil de l’eau.

Pour parfaire l’expérience, savourez une douceur normande accompagnée d’un verre de jus de pomme, de cidre ou d’une coupe de champagne.

Horaires
Embarquement 16h00
Départ 16h15
Retour 17h30   .

Quai Ferdinand de Lesseps Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40  accueil@rouentourisme.com

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English : Balade de la Nouvelle Année 1er Janvier

L’événement Balade de la Nouvelle Année 1er Janvier Rouen a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Rouen tourisme

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