Rouen

Balade de la Nouvelle Année 1er Janvier

Quai Ferdinand de Lesseps Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-01 16:15:00

fin : 2027-01-01

Date(s) :

2027-01-01

Commencez l’année en douceur à bord de l’Escapade, lors d’une promenade sur la Seine à Rouen.

Points clés

1er Janvier

Découvrez Rouen au fil de l’eau

Embarquez pour un moment de plaisir et d’évasion

Accompagné d’un pianiste, profitez d’un moment musical apaisant pour célébrer les premiers instants de 2027 au fil de l’eau.

Un moment apaisant et lumineux pour partager les premiers instants de 2027 au fil de l’eau.

Pour parfaire l’expérience, savourez une douceur normande accompagnée d’un verre de jus de pomme, de cidre ou d’une coupe de champagne.

Horaires

Embarquement 16h00

Départ 16h15

Retour 17h30 .

Quai Ferdinand de Lesseps Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

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English : Balade de la Nouvelle Année 1er Janvier

L’événement Balade de la Nouvelle Année 1er Janvier Rouen a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Rouen tourisme