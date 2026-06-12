Val-au-Perche

Balade de l’été La Belle Epoque

Eglise du Theil sur Huisne Val-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

La Belle-Époque

Remontez le temps au fil de cette balade commentée et entrer dans le quotidien des Percherons au début du XXe siècle. Anciens commerces, vie ouvrière, actualités locales, habitudes et transformations du village racontent une époque marquée par le progrès, mais aussi par les réalités de la vie rurale.

Longueur 2 km

Rendez-vous à 19h place des Teilleuls

Tarif 3,50€ gratuit 12 ans

Réservation conseillée, paiement sur place (prévoir l’appoint) .

Eglise du Theil sur Huisne Val-au-Perche 61260 Orne Normandie +33 2 33 73 09 69 sejour@perchenormand.fr

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English : Balade de l’été La Belle Epoque

L’événement Balade de l’été La Belle Epoque Val-au-Perche a été mis à jour le 2026-06-12 par CdC des Collines du Perche Normand