Balade de l’été La Belle Epoque Val-au-Perche
Balade de l’été La Belle Epoque Val-au-Perche vendredi 7 août 2026.
Val-au-Perche
Balade de l’été La Belle Epoque
Eglise du Theil sur Huisne Val-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
La Belle-Époque
Remontez le temps au fil de cette balade commentée et entrer dans le quotidien des Percherons au début du XXe siècle. Anciens commerces, vie ouvrière, actualités locales, habitudes et transformations du village racontent une époque marquée par le progrès, mais aussi par les réalités de la vie rurale.
Longueur 2 km
Rendez-vous à 19h place des Teilleuls
Tarif 3,50€ gratuit 12 ans
Réservation conseillée, paiement sur place (prévoir l’appoint) .
Eglise du Theil sur Huisne Val-au-Perche 61260 Orne Normandie +33 2 33 73 09 69 sejour@perchenormand.fr
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English : Balade de l’été La Belle Epoque
L’événement Balade de l’été La Belle Epoque Val-au-Perche a été mis à jour le 2026-06-12 par CdC des Collines du Perche Normand
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