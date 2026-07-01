AGENDA · Val-au-Perche
Visite libre de l’église, église de saint Agnan sur Erre (val au Perche), Val-au-Perche
dimanche 20 septembre 2026 · église de saint Agnan sur Erre (val au Perche) · Val-au-Perche
Informations pratiques
Visite libre de l’église Dimanche 20 septembre, 09h30, 14h00 église de saint Agnan sur Erre (val au Perche) Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Visite de l’église avec des descriptions.
église de saint Agnan sur Erre (val au Perche) rue du moulin de Saint Agnan Val-au-Perche 61340 Saint-Agnan-sur-Erre Orne Normandie
Visite de l’église avec des descriptions.
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