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Visite libre de l’église, église de saint Agnan sur Erre (val au Perche), Val-au-Perche

dimanche 20 septembre 2026 · église de saint Agnan sur Erre (val au Perche) · Val-au-Perche

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
église de saint Agnan sur Erre (val au Perche)
Adresse
rue du moulin de Saint Agnan
Ville
61340 Val-au-Perche
Département
Orne

Visite libre de l’église Dimanche 20 septembre, 09h30, 14h00 église de saint Agnan sur Erre (val au Perche) Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite de l’église avec des descriptions.

église de saint Agnan sur Erre (val au Perche) rue du moulin de Saint Agnan Val-au-Perche 61340 Saint-Agnan-sur-Erre Orne Normandie
Visite de l’église avec des descriptions.

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