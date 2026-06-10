Nocturne au Domaine de l’Hermitière Tronas , Le Theil sur Huisne Val-au-Perche
Nocturne au Domaine de l’Hermitière Tronas , Le Theil sur Huisne Val-au-Perche vendredi 28 août 2026.
Val-au-Perche
Nocturne au Domaine de l’Hermitière
Tronas , Le Theil sur Huisne Domaine de l’Hermitière Val-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 17:30:00
fin : 2026-08-28 22:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Nocturne au Domaine de l’Hermitière
– 17h30 Atelier enfant découverte de la biodiversité (gratuit)
– 17h30-21h00 Marché de producteurs/créateurs
– 18h30 Initiation à la dégustation des cidres de France (5€/personne)
– 19h30 Concert
Bar guinguette et restauration sur place .
Tronas , Le Theil sur Huisne Domaine de l’Hermitière Val-au-Perche 61260 Orne Normandie +33 2 37 49 67 30 cidrerie.traditionnelle.perche@gmail.com
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English : Nocturne au Domaine de l’Hermitière
L’événement Nocturne au Domaine de l’Hermitière Val-au-Perche a été mis à jour le 2026-06-10 par CdC des Collines du Perche Normand
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