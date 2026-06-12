Septembre Musical de l’Orne Quintette à vents de l’Opéra Normandie Rouen Le Theil Val-au-Perche jeudi 17 septembre 2026.

Val-au-Perche

Septembre Musical de l’Orne Quintette à vents de l’Opéra Normandie Rouen

Le Theil Eglise Notre-Dame de l’Assomption Val-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Le Quintette à vents de l’Opéra Orchestre Normandie Rouen réunit cinq musiciens complices, animés par le plaisir de partager la musique autrement.

À travers des arrangements raffinés, ils révèlent toute la richesse et la palette de couleurs des instruments à vent, offrant une nouvelle écoute des grandes œuvres du répertoire.

Ce concert invite à redécouvrir les plus beaux airs d’opéra dans une version originale et pleine de charme. De Wolfgang Amadeus Mozart à Georges Bizet en passant par Giuseppe Verdi, les grandes pages de Carmen, Don Giovanni, La Flûte enchantée ou Les Noces de Figaro prennent une nouvelle vie. Un concert accessible et vivant, entre virtuosité, émotion et esprit d’opéra. .

Le Theil Eglise Notre-Dame de l’Assomption Val-au-Perche 61260 Orne Normandie +33 2 33 26 99 99 info@septembre-musical.com

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English : Septembre Musical de l’Orne Quintette à vents de l’Opéra Normandie Rouen

L’événement Septembre Musical de l’Orne Quintette à vents de l’Opéra Normandie Rouen Val-au-Perche a été mis à jour le 2026-06-07 par CdC des Collines du Perche Normand