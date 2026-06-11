Fête des cidres AOP Perche 2026 Tronas Le Theil sur Huisne Val-au-Perche samedi 24 octobre 2026.

Val-au-Perche

Fête des cidres AOP Perche 2026

Tronas Le Theil sur Huisne Domaine de l’Hermitière Val-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-24

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-24

Fête du cidre au Domaine de l’Hermitière .

Tronas Le Theil sur Huisne Domaine de l’Hermitière Val-au-Perche 61260 Orne Normandie +33 2 37 49 67 30 cidrerie.traditionnelle.perche@gmail.com

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English : Fête des cidres AOP Perche 2026

L’événement Fête des cidres AOP Perche 2026 Val-au-Perche a été mis à jour le 2026-06-11 par CdC des Collines du Perche Normand