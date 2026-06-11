Fête des cidres AOP Perche 2026 Tronas Le Theil sur Huisne Val-au-Perche
Fête des cidres AOP Perche 2026 Tronas Le Theil sur Huisne Val-au-Perche samedi 24 octobre 2026.
Val-au-Perche
Fête des cidres AOP Perche 2026
Tronas Le Theil sur Huisne Domaine de l’Hermitière Val-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-24
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-24
Fête du cidre au Domaine de l’Hermitière .
Tronas Le Theil sur Huisne Domaine de l’Hermitière Val-au-Perche 61260 Orne Normandie +33 2 37 49 67 30 cidrerie.traditionnelle.perche@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête des cidres AOP Perche 2026
L’événement Fête des cidres AOP Perche 2026 Val-au-Perche a été mis à jour le 2026-06-11 par CdC des Collines du Perche Normand
À voir aussi à Val-au-Perche (Orne)
- Atelier participatif A la découverte des papillons de nuit Jardin partagé Val-au-Perche 20 juin 2026
- 2ème challenge sportif de Val-au-Perche Le Theil sur Huisne Val-au-Perche 27 juin 2026
- Brocante Vide grenier place des teilleuls Val-au-Perche 28 juin 2026
- Nocturne au Domaine de l’Hermitière Tronas , Le Theil sur Huisne Val-au-Perche 28 août 2026
- Septembre Musical de l’Orne Quintette à vents de l’Opéra Normandie Rouen Le Theil Val-au-Perche 17 septembre 2026