Balade de l’été MARCHAINVILLE Longny les Villages
Balade de l’été MARCHAINVILLE Longny les Villages dimanche 21 juin 2026.
Longny les Villages
Balade de l’été
MARCHAINVILLE 4 La Bechardière Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Les ânes des Hauts du Perche vous invitent à fêter l’arrivée de l’été lors d’une balade avec les ânes.
Prévoir pique-nique. Chien acceptés en laisse.
Libre participation. .
MARCHAINVILLE 4 La Bechardière Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 61 74 47 37
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English : Balade de l’été
L’événement Balade de l’été Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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