Balade de l’été MARCHAINVILLE Longny les Villages

Longny les Villages

Balade de l’été

MARCHAINVILLE 4 La Bechardière Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Les ânes des Hauts du Perche vous invitent à fêter l’arrivée de l’été lors d’une balade avec les ânes.

Prévoir pique-nique. Chien acceptés en laisse.

Libre participation. .

MARCHAINVILLE 4 La Bechardière Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 61 74 47 37

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English : Balade de l’été

L’événement Balade de l’été Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Touisme des Hauts du Perche