Fête de la musique et brocante NEUILLY SUR EURE Longny les Villages

Longny les Villages

Fête de la musique et brocante

NEUILLY SUR EURE La Bonne Franquette Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La Bonne Franquette vous invite à sa brocante et fête de la musique !

Au programme manège forain pour petits et grands, brocante toute la journée, emplacement sur réservation (7,50€ les 5mètres et 1.50€ le mètre supplémentaire), fête de la musique sur réservation.

Repas du midi barbecue par la Boucherie Camélia et burger par Bisschop’s Burger !

Repas du soir 19€ Couscous, fromage, tarte tatin.

Entrée Libre. .

NEUILLY SUR EURE La Bonne Franquette Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 91 00

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English : Fête de la musique et brocante

L’événement Fête de la musique et brocante Longny les Villages a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche