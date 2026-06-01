Pique-nique dans le presbytère Presbytère Rue de l’Église Longny les Villages samedi 13 juin 2026.

Longny les Villages

Pique-nique dans le presbytère

Presbytère Rue de l’Église LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Dans le cadre d’un projet de création d’un café associatif, solidaire et chrétien au sein du presbytère de Longny-au-Perche, un pique-nique convivial est proposé à tous. Ce temps de rencontre permettra de découvrir ce futur lieu d’accueil, de partage et d’échanges, ainsi que les nombreuses activités envisagées autour de la solidarité, de l’entraide et de la vie locale. .

Presbytère Rue de l’Église LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 83 05 21 64 abelhaire@yahoo.com

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English : Pique-nique dans le presbytère

L’événement Pique-nique dans le presbytère Longny les Villages a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Touisme des Hauts du Perche