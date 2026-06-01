Mon Jardin des 4 Saisons LONGNY AU PERCHE Longny les Villages mercredi 10 juin 2026.

Longny les Villages

Mon Jardin des 4 Saisons

LONGNY AU PERCHE 6 Rue Eugène Cordier Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 10:30:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Le Relais petite enfance vous propose un spectacle jeune public sur le thème des 4 saisons.

Public à partir de 6 mois. .

LONGNY AU PERCHE 6 Rue Eugène Cordier Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 72 10 53 73 relais.petite.enfance@cdchautsperche.fr

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English : Mon Jardin des 4 Saisons

L’événement Mon Jardin des 4 Saisons Longny les Villages a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Touisme des Hauts du Perche