Partir en Livre 12ème édition sur le thème Nos petits et grands héros 9 Rue des Azalées Longny les Villages
Partir en Livre 12ème édition sur le thème Nos petits et grands héros 9 Rue des Azalées Longny les Villages mercredi 17 juin 2026.
Longny les Villages
Partir en Livre 12ème édition sur le thème Nos petits et grands héros
9 Rue des Azalées 6 rue du square Eugene Cordier Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-25 15:30:00
Date(s) :
2026-06-17 2026-06-25
Proposé par les médiathèques des Hauts du Perche.
Manifestation Partir en Livre du 17/06 au 19/07
Thème 2026 Nos petits et grands héros . Organisé par le CNL sous l’impulsion du ministère de la Culture.
A l’occasion de la 12ème édition de Partir en Livre, Les Médiathèques des hauts du Perche vous proposent différents ateliers sur le thème Nos petits et grands héros .
Ateliers atelier BD et comics initiation. Découverte des codes de la bande dessinée avec création d’une planche (storyboard, bulles, cadrage)
– Jeudi 25 juin, de 15h30 à 16h30.
Atelier Conte participatif les héros, c’est vous !
– Jeudi 25 juin de 15h à 15h30. .
9 Rue des Azalées 6 rue du square Eugene Cordier Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54
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English : Partir en Livre 12ème édition sur le thème Nos petits et grands héros
L’événement Partir en Livre 12ème édition sur le thème Nos petits et grands héros Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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