Barbecue partagé Longny les Villages
Barbecue partagé Longny les Villages vendredi 19 juin 2026.
Longny les Villages
Barbecue partagé
MOULICENT Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Le Comité des Fêtes de Moulicent vous propose un barbecue partagé. .
MOULICENT Longny les Villages 61290 Orne Normandie comitedesfetes.moulicent@orange.fr
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English : Barbecue partagé
L’événement Barbecue partagé Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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