Longny les Villages

Barbecue partagé

MOULICENT Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le Comité des Fêtes de Moulicent vous propose un barbecue partagé. .

MOULICENT Longny les Villages 61290 Orne Normandie comitedesfetes.moulicent@orange.fr

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English : Barbecue partagé

L’événement Barbecue partagé Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Touisme des Hauts du Perche