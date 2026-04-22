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Barbecue partagé Longny les Villages

Barbecue partagé Longny les Villages vendredi 19 juin 2026.

Adresse : MOULICENT

Ville : 61290 Longny les Villages

Département : Orne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Longny les Villages

Barbecue partagé

MOULICENT Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Le Comité des Fêtes de Moulicent vous propose un barbecue partagé.   .

MOULICENT Longny les Villages 61290 Orne Normandie   comitedesfetes.moulicent@orange.fr

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English : Barbecue partagé

L’événement Barbecue partagé Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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