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Les dimanches de caractère sur les métiers d’autrefois Halles de l’Hôtel de Ville Longny les Villages

Les dimanches de caractère sur les métiers d’autrefois Halles de l’Hôtel de Ville Longny les Villages dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Halles de l'Hôtel de Ville

Adresse : 1, place de l'Hôtel de Ville

Ville : 61290 Longny les Villages

Département : Orne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Longny les Villages

Les dimanches de caractère sur les métiers d’autrefois

Halles de l’Hôtel de Ville 1, place de l’Hôtel de Ville Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Au travers d’une déambulation, vous découvrirez des boutiques d’époque reconstituées sur les lieux d’origine ainsi que les outils utilisés. La balade se terminera au foyer rural (ancienne tannerie) avec une dégustation de produits du terroir (terrine de lapin, rillettes, glaces, jus de pomme et cidre)   .

Halles de l’Hôtel de Ville 1, place de l’Hôtel de Ville Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23 

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English : Les dimanches de caractère sur les métiers d’autrefois

L’événement Les dimanches de caractère sur les métiers d’autrefois Longny les Villages a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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