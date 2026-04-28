Les dimanches de caractère sur les métiers d’autrefois Halles de l’Hôtel de Ville Longny les Villages

Longny les Villages

Les dimanches de caractère sur les métiers d’autrefois

Halles de l’Hôtel de Ville 1, place de l’Hôtel de Ville Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Au travers d’une déambulation, vous découvrirez des boutiques d’époque reconstituées sur les lieux d’origine ainsi que les outils utilisés. La balade se terminera au foyer rural (ancienne tannerie) avec une dégustation de produits du terroir (terrine de lapin, rillettes, glaces, jus de pomme et cidre) .

Halles de l’Hôtel de Ville 1, place de l’Hôtel de Ville Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23

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English : Les dimanches de caractère sur les métiers d’autrefois

L’événement Les dimanches de caractère sur les métiers d’autrefois Longny les Villages a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Touisme des Hauts du Perche