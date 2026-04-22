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Partir en Livre 12ème édition sur le thème Nos petits et grands héros LONGNY AU PERCHE Longny les Villages

Partir en Livre 12ème édition sur le thème Nos petits et grands héros LONGNY AU PERCHE Longny les Villages mercredi 17 juin 2026.

Lieu : LONGNY AU PERCHE

Adresse : 6 rue du square Eugene Cordier

Ville : 61290 Longny les Villages

Département : Orne

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif :

Longny les Villages

Partir en Livre 12ème édition sur le thème Nos petits et grands héros

LONGNY AU PERCHE 6 rue du square Eugene Cordier Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-17
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-06-17

Proposé par les médiathèques des Hauts du Perche.
Manifestation Partir en Livre du 17/06 au 19/07
Thème 2026 Nos petits et grands héros . Organisé par le CNL sous l’impulsion du ministère de la Culture.   .

LONGNY AU PERCHE 6 rue du square Eugene Cordier Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54 

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English : Partir en Livre 12ème édition sur le thème Nos petits et grands héros

L’événement Partir en Livre 12ème édition sur le thème Nos petits et grands héros Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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