Partir en Livre 12ème édition sur le thème Nos petits et grands héros LONGNY AU PERCHE Longny les Villages
Partir en Livre 12ème édition sur le thème Nos petits et grands héros LONGNY AU PERCHE Longny les Villages mercredi 17 juin 2026.
Longny les Villages
Partir en Livre 12ème édition sur le thème Nos petits et grands héros
LONGNY AU PERCHE 6 rue du square Eugene Cordier Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-06-17
Proposé par les médiathèques des Hauts du Perche.
Manifestation Partir en Livre du 17/06 au 19/07
Thème 2026 Nos petits et grands héros . Organisé par le CNL sous l’impulsion du ministère de la Culture. .
LONGNY AU PERCHE 6 rue du square Eugene Cordier Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54
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English : Partir en Livre 12ème édition sur le thème Nos petits et grands héros
L’événement Partir en Livre 12ème édition sur le thème Nos petits et grands héros Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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