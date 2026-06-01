Concert Un nouvel air de Barbara MONCEAUX AU PERCHE Longny les Villages samedi 20 juin 2026.

Longny les Villages

Concert Un nouvel air de Barbara

MONCEAUX AU PERCHE Eglise St Jean-Baptiste Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Musica Pertica vous propose un concert avec Mireille Senaux (voix) et Patrick Durand (Piano) en l’église St Jean-Baptiste de Monceaux au perche.

Payant. Sur réservation. .

MONCEAUX AU PERCHE Eglise St Jean-Baptiste Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 07 22 55 82 jean-paul.laramee@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Un nouvel air de Barbara

L’événement Concert Un nouvel air de Barbara Longny les Villages a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Touisme des Hauts du Perche