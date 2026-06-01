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Concert Un nouvel air de Barbara MONCEAUX AU PERCHE Longny les Villages

Concert Un nouvel air de Barbara MONCEAUX AU PERCHE Longny les Villages samedi 20 juin 2026.

Lieu : MONCEAUX AU PERCHE

Adresse : Eglise St Jean-Baptiste

Ville : 61290 Longny les Villages

Département : Orne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Longny les Villages

Concert Un nouvel air de Barbara

MONCEAUX AU PERCHE Eglise St Jean-Baptiste Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Musica Pertica vous propose un concert avec Mireille Senaux (voix) et Patrick Durand (Piano) en l’église St Jean-Baptiste de Monceaux au perche.
Payant. Sur réservation.   .

MONCEAUX AU PERCHE Eglise St Jean-Baptiste Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 07 22 55 82  jean-paul.laramee@orange.fr

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English : Concert Un nouvel air de Barbara

L’événement Concert Un nouvel air de Barbara Longny les Villages a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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