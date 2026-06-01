Concert des Voix de la Jambée LONGNY AU PERCHE Longny les Villages
Concert des Voix de la Jambée LONGNY AU PERCHE Longny les Villages samedi 27 juin 2026.
Longny les Villages
Concert des Voix de la Jambée
LONGNY AU PERCHE 61290 Rue du Docteur Boulay Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
L’ensemble Les Voix de la Jambée vous propose un concert de chants de la Renaissance jusqu’au Romantisme ( Jannequin, Monteverdi, Mozart, Brahms… et autres) en la chapelle Notre Dame de Pitié. Gratuit.
Co-direction Eric Schwerdorffer & Bernadette Buquet. .
LONGNY AU PERCHE 61290 Rue du Docteur Boulay Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23
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English : Concert des Voix de la Jambée
L’événement Concert des Voix de la Jambée Longny les Villages a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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