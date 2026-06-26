Balade de Noël 25 Décembre Rouen
Balade de Noël 25 Décembre Rouen vendredi 25 décembre 2026.
Rouen
Balade de Noël 25 Décembre
Quai Ferdinand de Lesseps Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-25 16:15:00
fin : 2026-12-25
Date(s) :
2026-12-25
Vivez un moment chaleureux et féerique à bord de l’Escapade pour célébrer Noël sur la Seine, avec une promenade au fil de l’eau accompagnée d’un pianiste revisitant les plus beaux classiques de Noël.
Points clés
Célébrer Noël sur la Seine
Découvrez Rouen au fil de l’eau
Embarquez pour un moment de plaisir et d’évasion
Laissez-vous porter par l’atmosphère douce et festive de cette balade unique au cœur de l’hiver.
Pour les gourmands, laissez-vous tenter par nos formules gourmandes, pour une pause sucrée et réconfortante pendant la croisière.
Commentaires de Jacques Tanguy (par bande sonore).
En optant pour les promenades gourmandes, une boisson vous sera servie accompagnée d’une pièce sucrée. La promenade gourmande avec Champagne comprend une coupe de Champagne par personne. .
Quai Ferdinand de Lesseps Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com
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English : Balade de Noël 25 Décembre
L’événement Balade de Noël 25 Décembre Rouen a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Rouen tourisme
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