Balade de Noël à Dieulefit Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux Dieulefit

Dieulefit

Balade de Noël à Dieulefit

Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux 1, Place Abbé Magnet Dieulefit Drôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-23 17:00:00

fin : 2026-12-23

Date(s) :

2026-12-23

Balade de Noël familiale animée et guidée. Jus de pomme chaud et friandises.

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Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux 1, Place Abbé Magnet Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 42 49 ot@dieulefit-tourisme.com

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English :

Guided family Christmas walk. Hot apple juice and sweets.

L’événement Balade de Noël à Dieulefit Dieulefit a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux