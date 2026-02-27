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Balade de Noël à Dieulefit Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux Dieulefit

Balade de Noël à Dieulefit Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux Dieulefit mercredi 23 décembre 2026.

Lieu : Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

Adresse : 1, Place Abbé Magnet

Ville : 26220 Dieulefit

Département : Drôme

Début : mercredi 23 décembre 2026

Fin : mercredi 23 décembre 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 3 3 3

Dieulefit

Balade de Noël à Dieulefit

Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux 1, Place Abbé Magnet Dieulefit Drôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-23 17:00:00
fin : 2026-12-23

Date(s) :
2026-12-23

Balade de Noël familiale animée et guidée. Jus de pomme chaud et friandises.
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Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux 1, Place Abbé Magnet Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 42 49  ot@dieulefit-tourisme.com

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English :

Guided family Christmas walk. Hot apple juice and sweets.

L’événement Balade de Noël à Dieulefit Dieulefit a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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