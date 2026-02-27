Balade de Noël à Dieulefit Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux Dieulefit
Balade de Noël à Dieulefit Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux Dieulefit mercredi 23 décembre 2026.
Dieulefit
Balade de Noël à Dieulefit
Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux 1, Place Abbé Magnet Dieulefit Drôme
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-23 17:00:00
fin : 2026-12-23
Date(s) :
2026-12-23
Balade de Noël familiale animée et guidée. Jus de pomme chaud et friandises.
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Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux 1, Place Abbé Magnet Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 42 49 ot@dieulefit-tourisme.com
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English :
Guided family Christmas walk. Hot apple juice and sweets.
L’événement Balade de Noël à Dieulefit Dieulefit a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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